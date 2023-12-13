Skip to main content

Упрощение процедур торговли в Центральной Азии

Report

More info

DOI
https://doi.org/10.1787/640dc6f7-ru
Authors
OECD
Tags
Download PDF

Select a language

English
русский

Cite this content as:

OECD (2023), Упрощение процедур торговли в Центральной Азии, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/640dc6f7-ru.
Go to top