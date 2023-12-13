Упрощение процедур торговли в Центральной Азии

Показатели торговли Центральной Азии демонстрируют удивительную устойчивость к недавним экономическим потрясениям. Тем не менее, зависимость региона от ограниченного числа экспортных товаров и узкого круга торговых партнеров подвергает его значительным рискам. Поэтому правительства стран Центральной Азии уделяют первостепенное внимание улучшению транспортной доступности, чтобы лучше интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости, уменьшить географические неудобства и увеличить объем импорта и экспорта. Упрощение торговых процедур играет ключевую роль в достижении этих целей, снижая торговые издержки и способствуя интеграции. Однако Центральная Азия по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, и, несмотря на значительные улучшения, произошедшие за последние годы, она отстает от большинства регионов, охваченных Индикаторами ОЭСР по упрощению торговли (ИУТ). В настоящем отчете подводится итог прогресса ИУТ в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, впервые представлены предварительные результаты по Туркменистану и показаны области ИУТ, в которых возможно улучшение. В докладе также дается оценка сохраняющихся торговых барьеров и приводятся рекомендации по реформированию системы содействия торговле, включая необходимость приоритетного учета мнения торговых кругов для оптимизации процедур, цифровизации и гармонизации стандартов, а также внедрения системных механизмов сотрудничества с пограничными службами. Скоординированный подход к совершенствованию системы упрощения процедур торговли в регионе может существенно снизить торговые издержки, что приведет к росту товарооборота и темпов роста