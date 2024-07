Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej to zalecenia kierowane przez rządy do przedsiębiorstw wielonarodowych. Ich celem jest zachęcanie przedsiębiorstw do wnoszenia pozytywnego wkładu w postęp gospodarczy, środowiskowy i społeczny oraz minimalizowania negatywnych skutków w odniesieniu do kwestii objętych Wytycznymi OECD, które mogą być związane z działalnością, produktami i usługami przedsiębiorstwa. Wytyczne OECD obejmują wszystkie kluczowe obszary odpowiedzialności biznesu, w tym prawa człowieka, prawa pracownicze, środowisko, przekupstwo, interesy konsumenta, ujawnianie informacji, naukę i technologię, konkurencję i podatki. Wytyczne OECD, edycja 2023 r. zawiera zaktualizowane zalecenia dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej w kluczowych obszarach, takich jak zmiana klimatu, różnorodność biologiczna, technologia, uczciwość biznesowa i należyta staranność w łańcuchu dostaw, a także zaktualizowane procedury wdrażania dla Krajowych Punktów Kontaktowych OECD ds. odpowiedzialnego biznesu.