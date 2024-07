OESO due diligence handreiking voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen wordt de positieve bijdrage van ondernemingen aan de vooruitgang op economisch, milieu en sociaal gebied onderkend en aangemoedigd. Ook wordt erkend dat zakelijke activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben voor werknemers, mensenrechten, milieu, corruptie, consumenten en goed ondernemingsbestuur. Deze Handreiking biedt ondernemingen inzicht in en ondersteuning bij de praktische toepassing van due diligence voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doel van deze Handreiking is ook een gemeenschappelijk referentiekader te creëren voor overheden en stakeholders op het gebied van due diligence voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.