Indicatoren van witwassen en terrorismefinanciering Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst

Financiële misdrijven, waaronder fiscale misdrijven, witwassen van geld en financieren van terrorisme ondermijnen de politieke en economische belangen van jurisdicties en vormen een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid. Belastingdiensten hebben een centrale rol bij het identificeren en melden van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van dit handboek is het bewustzijn bij medewerkers van belastingdiensten over de gevolgen van bepaalde transacties en activiteiten, te relateren aan witwassen of terrorismefinanciering, te vergroten.