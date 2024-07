Betere Criteria voor Betere Evaluatie

In dit document wordt beschreven hoe het DAC Network on Development Evaluation (DAC-netwerk voor ontwikkelingsevaluatie, afgekort EvalNet) van de OESO de definities en het gebruik van de OESO DAC-evaluatiecriteria heeft herzien in 2018-2019. Het document bevat aangepaste definities voor relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, impact en duurzaamheid en de definitie van een nieuw criterium, namelijk coherentie. In het document wordt beschreven hoe de criteria op doordachte wijze moeten worden gebruikt en moeten worden aangepast aan de context van de interventie en de behoeften van de bedoelde gebruikers. Deze herziene definities en gebruiksbeginselen zijn het resultaat van een wereldwijde consultatie over de criteria en een heroverweging van de wijze waarop ze bij de evaluatie en daarbuiten worden gebruikt. Na de consultatie hebben leden van EvalNet en externe evaluatiedeskundigen de concepten diepgaand besproken en verschillende ontwerpen beoordeeld. De aangepaste definities zijn duidelijker en zullen een meer rigoureuze, genuanceerde analyse mogelijk maken, onder meer van gelijkwaardigheidskwesties en -synergiën, in overeenstemming met de huidige beleidsprioriteiten. Deze update pakt ook mogelijke verwarring aan, door een inleiding over het beoogde doel van de criteria en van de leidende gebruiksbeginselen toe te voegen. Een meer gedetailleerde Engelstalige leidraad voor de toepassing van de criteria is in 2021 beschikbaar gekomen.