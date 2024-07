Zéro tué sur la route

Chaque année, environ 1.2 million de personnes dans le monde sont tuées sur les routes et 50 millions sont blessées. Mais les accidents ne sont pas une fatalité. Beaucoup peut être fait pour réduire les immenses souffrances qu’ils entraînent ainsi que leurs conséquences économiques. Ce rapport fait le point sur les évolutions et les initiatives récentes pour atteindre des objectifs de sécurité routière de plus en plus ambitieux. Il constitue un examen majeur au niveau international de l’approche pour un « système sûr », qui a déjà été adoptée par quelques pays.