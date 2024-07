Une nouvelle économie ?

Quel est le moteur de la croissance dans les pays de l’OCDE ? Pourquoi les niveaux de PIB par habitant ne convergent-ils plus ? Pourquoi certains pays, déjà à la pointe du progrès technologique, où les avancées sont par nature plus difficiles, semblent-ils creuser encore leur écart avec le reste du peloton ? Que l’expression « nouvelle économie » corresponde ou non à une réalité, l’innovation et la technologie jouent sans conteste un rôle crucial.

Cette étude montre que la réussite passe, non par d’hypothétiques remèdes miracles, mais par toute une gamme de facteurs complémentaires qui favorisent une croissance basée sur l’innovation telle qu’on l’observe dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication comme l’Internet, et dans les applications de l’Internet telles que le commerce électronique. Les politiques de soutien peuvent prendre la forme de dispositions favorables aux jeunes pousses innovantes et aux structures financières capables de les accompagner. Il peut également s'agir de mesures facilitant les réorganisations nécessaires pour profiter pleinement des bienfaits des TIC, de cadres réglementaires et institutionnels favorisant les relations entre recherche scientifique et industrie, d’efforts de formation et de recrutement des ressources humaines adaptées, ou bien encore d’un soutien public à la recherche scientifique fondamentale. A défaut d'être exhaustive, cette étude franchit une nouvelle étape dans la compréhension des conditions propices à la prospérité.