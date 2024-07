Un campus international en Suisse

L’École Internationale de Genève compte trois campus dans la région du lac Léman, réunissant aujourd’hui près de 3 500 élèves de plus de cent nationalités. Afin, d’une part, de diminuer la surcharge sur les campus existants et, d’autre part, de satisfaire aux nouvelles demandes, la Fondation de l’École Internationale de Genève a envisagé la réalisation d’un quatrième campus, le campus de Saconay. Elle souhaite que ce nouveau lieu soit la traduction architecturale de son idéal de service aux communautés internationale et locale, tout en relevant efficacement les défis qui l’attendent à l’aube du XXIe siècle.