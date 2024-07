De nombreux facteurs influencent les choix en matière de fécondité, notamment l’emploi des hommes et des femmes, le chômage, les aides financières aux familles (par exemple, le congé parental rémunéré et les aides à la garde d’enfants) et les coûts du logement (graphique 1.7, https://stat.link/8zu7m3 et graphique 1.14, https://stat.link/ois3k8). Toutefois, d’autres facteurs tels que l’incertitude (financière), les normes et les attitudes jouent également un rôle. Dans de nombreux pays de l’OCDE, le désir de s’établir sur les marchés du travail et du logement a contribué à retarder la procréation. En Suisse, l’âge moyen des mères à l’accouchement est passé de 30 ans en 2000 à 32.3 ans en 2022, soit près 1 an et demi de plus que la moyenne de l’OCDE (graphique 1.5, https://stat.link/163n2d).