Trouver un équilibre entre indicateurs propres au contexte et indicateurs standard

Le processus caractérisant le passage d’indicateurs variés et propres au contexte vers une plus grande standardisation a été marqué par plusieurs cycles de discussions et d’adaptation pour améliorer peu à peu le système de gestion axée sur les résultats et garantir son appropriation et son acceptation par les gestionnaires et par le personnel.

Détenir la responsabilité thématique des indicateurs standardisés permet d’assurer une plus grande appropriation, puisque ce sont les expériences des réseaux thématiques, et non une approche « descendante », qui déterminent leur choix et leur définition.

L'introduction d’indicateurs standardisés et les analyses numériques initiales des résultats agrégés ont suscité :