Le système mis en place par la Suisse pour mesurer les résultats de la coopération pour le développement

Au terme de plusieurs itérations, la Suisse a mis au point son système de mesure axé sur les résultats. Le système repose sur les piliers suivants :

Un cadre de résultats pour assurer un suivi de la stratégie. La Suisse a créé un cadre de suivi de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie de coopération internationale 2021-24 du pays. Ce cadre comprend des sous-objectifs, des hypothèses d'impacts et des indicateurs standard afin de suivre et d’évaluer tant la logique de l’intervention au niveau de l’organisation, du pays et des projets, que la contribution aux ODD.

Des cadres de résultats pour les programmes de coopération. Tous les programmes de coopération engagés avec des pays partenaires de la Suisse comprennent des cadres de résultats spécifiques. Ces cadres de résultats abritent des comptes rendus de résultats et des hypothèses d'impacts qui servent de fondement à la fixation d’objectifs mais aussi au suivi, à l’évaluation et à la notification des résultats. Les cadres de résultats des stratégies de coopération du pays sont alignés sur les ODD et contribuent à l'évaluation de la contribution de la Suisse aux ODD dans les pays partenaires. Ils permettent également de mesurer les résultats des thèmes transversaux. Des méthodologies permettant de mesurer les fonds mobilisés émanant du secteur privé sont en cours de mise au point.