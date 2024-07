Transports urbains durables : la mise en oeuvre des politiques

Depuis de nombreuses années, les spécialistes des transports, partout dans le monde, considèrent comme exemplaire l'expérience des Pays-Bas en matière de transports urbains. Les Néerlandais se sont résolument et durablement engagés en faveur d'une planification et de politiques intégrées des transports et de l'occupation des sols, pour développer au maximum l'utilisation des transports publics et de la bicyclette. Soutenus par une tradition de planification ancienne et hautement respectée, ils ont entrepris cette tâche dans un contexte institutionnel qui favorise la consultation et la recherche du consensus entre les différents secteurs et acteurs concernés.

Comme la plupart des pays, les Pays-Bas ont vu croître les pressions exercées par les transports sur l'environnement : augmentation de la congestion dans les zones urbaines et aux alentours, agressions sonores et pollution atmosphérique et problèmes posés par le trafic de transit international. Bien que les plans stratégiques pour les transports, l'aménagement du territoire et l'environnement aient défini un cadre général pour la prise en compte de ces pressions, il s'est révélé difficile dans de nombreux cas d'atteindre les objectifs et les buts énoncés dans ces plans sont souvent ambitieux.

Réalisé à l'occasion de la préparation du Plan national 2000 sur le trafic et les transports (NVVP) que les Pays-Bas ont récemment approuvé, ce rapport est une évaluation de la politique néerlandaise en matière de transports urbains qui s'appuie sur les conclusions établies par une équipe d'experts de la CEMT lors d'une visite effectuée aux Pays-Bas en juin 1999.