Les Pays-Bas nouent des partenariats avec des organisations de défense des droits des femmes et des mouvements féministes locaux pour l’égalité de genre

Les Pays-Bas reconnaissent la nécessité d’avoir recours à des mécanismes de financement alternatifs à l'appui de l’égalité de genre et ont créé le fonds ODD 5, doté d'un budget de près de 500 millions EUR sur cinq ans (2021-25). Ce fonds comporte plusieurs mécanismes de financement en faveur de l'égalité des genres, notamment le programme Leading from the South (LFS) et le mécanisme de don Power of Women, tous deux destinés à financer les organisations de défense des droits des femmes et les mouvements féministes.

Leading from the South est une alliance de financement féministe pilotée par quatre fonds consacrés aux femmes dans l’hémisphère Sud, qui apporte des ressources et un soutien aux organisations de défense des droits des femmes et mouvements féministes, ainsi qu’aux réseaux et mouvements œuvrant en faveur des changements transformateurs propices à l’égalité de genre et à faire progresser les droits humains. Centrée sur l'autonomisation des femmes, des filles et des personnes transgenres pour en faire des actrices du changement, LFS soutient l’activisme et les efforts de lobbying en faveur des droits des femmes. La première phase de LFS (LFS I), qui s'est déroulée entre 2017 et 2020 avec un budget de 42 millions EUR, était alignée sur la politique néerlandaise relative aux droits des femmes et à l'égalité de genre, ainsi que le cadre d'action « Dialogue and Dissent » du ministère des Affaires étrangères (MAE).

LFS poursuit principalement trois objectifs :