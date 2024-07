Rester engagé sous la pression : le soutien des Pays-Bas au secteur de la Justice, du Droit et de l'Ordre en Ouganda

Les Pays-Bas ont été en mesure de calibrer leurs réponses face aux incidents graves tout en conservant leur engagement de principe dans un contexte difficile et en satisfaisant les exigences de redevabilité. En pondérant son objectif de contribuer au développement durable de l'Ouganda et les risques accrus d'incidents difficiles, le gouvernement néerlandais a ajusté son engagement dans le secteur de la justice, du droit et de l'ordre en fonction des événements.

En retenant dans un premier temps le paiement d'un programme distinct mais lié au secteur de la justice, du droitet de l'ordre, les Pays-Bas ont pu signaler que les questions de redevabilité n'avaient pas été abordées de manière satisfaisante malgré un dialogue solide. Lorsque l'Ouganda a montré qu'il avait pris des mesures importantes en matière de redevabilité, les Pays-Bas ont décidé qu'ils seraient prêts à reprendre leur soutien à un nouveau programme dans ce secteur. En maintenant par la suite le dialogue politique à tous les niveaux tout en suspendant le soutien au secteur, les Pays-Bas ont clairement indiqué leurs lignes rouges et leur intention de continuer à protéger les droits de l'homme et les groupes vulnérables.

En réaction au premier incident, le soutien recalibré aux districts d'accueil des réfugiés a été maintenu en reconnaissance de sa contribution et de son importance pour les partenaires de la société civile et les bénéficiaires. Toutefois, le gouvernement néerlandais a décidé d'interrompre le soutien à la police dans le cadre de ce programme.

Plus tard, les Pays-Bas ont de nouveau réévalué leur engagement dans le secteur de la JLOS en réaction à la "loi antihomosexualité 2023" jugée contraire à leurs valeurs en matière de droits de l'homme. Tout en annonçant l'arrêt du soutien au secteur, le ministre a confirmé la poursuite du soutien à la protection des droits de l'homme et des groupes vulnérables, y compris la communauté LGBTQI+. Il a été possible de démontrer le sens des proportions et des priorités grâce à un engagement de longue date et équilibré dans le secteur.

Une communication claire et structurée avec le parlement néerlandais a assuré le soutien à la poursuite de l'engagement et a offert des garanties sur la nature et la portée des réponses. Le partage d'informations sur la tolérance zéro des Pays-Bas à l'égard de l'inaction lors du premier incident a permis de clarifier le bien-fondé de l’approche et a conduit à une meilleure compréhension et acceptation des risques éventuels. L'adoption d'une position plus ferme dans le second cas visait à démontrer l'engagement en faveur des droits de l'homme et à montrer les limites de son acceptation, d’une part, et la volonté de continuer à défendre ces droits, d'autre part.

Le dialogue politique avec le gouvernement ougandais a été maintenu, démontrant comment être un partenaire critique et constructif, et qu’il est essentiel de rester engagé pour prendre des mesures proportionnées et réfléchies.