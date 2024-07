Transports urbains durables : la mise en oeuvre des politiques

La présente brochure formule les recommandations adressées aux gouvernements en vue de la mise en œuvre de politiques de transports urbains durables. Ces recommandations sont le résultat d’un projet triennal qui s’est efforcé de mieux comprendre pourquoi les pays éprouvent tant de difficultés à mettre en œuvre des stratégies intégrées de transports urbains. Les résultats et conclusions de ce projet sont publiés séparément sous le titre Transports urbains durables : la mise en œuvre des politiques - Rapport final. Ces messages-clés pour les gouvernements décrivent la manière dont les pays et les villes peuvent commencer à combler l’écart entre des recommandations politiques et leur mise en application.