Transformer le handicap en capacité

Cet ouvrage présente une analyse d'un large éventail de programmes du marché du travail et de protection sociale destinés aux personnes handicapées. En explorant la relation entre les politiques et leurs résultats pour vingt pays de l'OCDE, il permet au lecteur de mieux appréhender d’une part les problèmes que pose la politique de l'invalidité et d’autre part les éléments ou combinaisons d'éléments qui font qu’une politique est efficace. Enfin, le rapport conclut qu'une approche nouvelle et prometteuse de la politique de l'invalidité consisterait à s’inspirer davantage de la logique appliquée pour les régimes de chômage, c'est-à-dire : - mettre l'accent sur l'activation ; - promouvoir une intervention précoce individualisée ; - éliminer les contre-incitations au travail ; - instaurer une culture d'obligations mutuelles ; et impliquer les employeurs. Le rapport constate d'ailleurs que les politiques de nombreux pays comportent déjà certains des éléments importants de cette nouvelle approche.