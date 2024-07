Initiative de l’OCDE pour une mobilité internationale sans danger pendant la pandémie de COVID-19 (comprenant le cadre)

Lors de la Réunion annuelle du Conseil de l’OCDE (RCM) au niveau des Ministres à Paris, les ministres des pays de l’OCDE ont approuvé une nouvelle initiative visant à promouvoir la sécurité des déplacements internationaux pendant la pandémie de COVID‑19. Cette initiative prévoit la création d’un forum intersectoriel international temporaire de partage d’information ainsi que la définition d’un cadre pour des déplacements internationaux sûrs. Le forum offrira aux responsables publics et aux parties prenantes l’occasion de partager en temps réel des informations sur les stratégies et les approches suivies pour faciliter les déplacements. Le cadre favorisera quant à lui des voyages plus prévisibles, plus sûrs et mieux sécurisés au fur et à mesure de la réouverture. Fondé sur les initiatives déjà en place, il vise à accroître l’interopérabilité entre les différents régimes encadrant les déplacements. Il sera utilisé par les pays sur la base du volontariat.