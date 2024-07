La base de données STAN de l'OCDE pour l'analyse de l'industrie

La base de données pour l'analyse structurelle de l'industrie STAN couvre 49 branches du secteur manufacturier dans 22 pays de l'OCDE sur la période 1978-1997. C'est, à ce jour, une des bases de données internationales les plus complètes dans ce domaine. Elle comprend des estimations comparables aux comptes nationaux pour les mesures d'activité industrielle suivantes : production, valeur ajoutée (en prix courants et constants), formation brute de capital fixe, emploi, rémunération de la main-d'oeuvre, exportations et importations.



Cette publication annuelle est un outil utile en matière de recherche et d'analyse économiques internationales. Elle reflète les grandes tendances des diverses branches d'activité et souligne les liens qui les unissent. Elle permet également de concevoir tout un éventail d'indicateurs industriels (tels que l'évolution des parts de la production et de l'emploi par branche d'activité, l'investissement par ouvrier et la pénétration des importations). Enfin, la base de données STAN offre au lecteur la possibilité de réaliser des exercices de modélisation à un niveau industriel détaillé.