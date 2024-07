Qu'entend-on au juste par esprit d'entreprise ? Affronter la concurrence et prendre le risque de créer sa propre entreprise ? Certes, mais cela va beaucoup plus loin. Les entreprises créent emplois et richesse. Elles insufflent aussi à l'économie un dynamisme essentiel pour relever les défis de la mondialisation et du changement structurel. Stimuler l’esprit d’entreprise revient à mobiliser l’énergie entreprenariale pour en faire un processus dynamique utilisant toutes les opportunités qu’offre l’économie. Cet ouvrage analyse les facteurs qui facilitent l'entreprenariat et les obstacles qui le freinent. Il offre, et c'est une première, une synthèse globale des politiques de l’entreprenariat menées dans des pays aussi divers que l'Australie, l'Espagne, les Etats-Unis, les Pays-Bas ou la Suède. Si les situations varient sensiblement d'un pays à l'autre, les comparaisons internationales montrent que l’esprit d’entreprise repose toujours sur la conjonction d'un environnement institutionnel favorable, de programmes publics bien conçus et de facteurs culturels propices. Pour se développer, il doit pouvoir s’appuyer sur des marchés financiers efficaces, un marché du travail souple, une fiscalité des entreprises plus simple et plus transparente, et une réglementation des faillites mieux adaptée à la réalité des entreprises. Cet ouvrage analyse les politiques menées dans ces domaines, tout en s’intéressant au rôle de plus en plus important joué par les autorités locales et régionales, à la contribution que l’esprit d’entreprise peut apporter au secteur à but non lucratif, ainsi qu’à l’émergence de l’esprit d’entreprise dans les économies en transition. Une alchimie à l'évidence délicate à réaliser, mais d'autant plus essentielle que stimuler l'esprit d'entreprise n'est pas seulement une ambition économique majeure : c'est aussi un défi impérieux à relever pour réconcilier croissance économique et cohésion sociale. Cet ouvrage est le dernier titre en date de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi. Il répond à la mission plus large de l’OCDE de concevoir des politiques publiques aidant nos économies à s’adapter à la mondialisation et au changement structurel. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction du Service du développement territorial de l’OCDE.