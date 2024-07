La mise en oeuvre de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi

L'ampleur et la persistance du chômage demeurent un problème économique et social majeur pour bon nombre de pays de l'OCDE. A l'heure actuelle, quelque 35 millions de personnes sont sans emploi dans l'ensemble de la zone, et nombreux sont ceux qui n'ont même plus le courage de se lancer à la recherche d'un emploi. La précarité de l'emploi et la pauvreté dans laquelle vivent certains travailleurs sont aussi une source de préoccupation croissante dans certains pays. C'est pour apporter une réponse à ces problèmes que la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi a été lancée voici cinq ans. Or il s'avère que cette stratégie « marche » ; tous les résultats disponibles à ce jour le montrent : appliquée de façon suivie dans tous les domaines visés, la stratégie de l'OCDE pour l'emploi permet de réduire durablement le chômage et d'accroître le taux d'activité.

Les taux de chômage varient fortement et connaissent des évolutions contrastées au sein de l'OCDE. Comment peut-on expliquer ces disparités ? Pourquoi certains pays ont-ils mieux réussi que d'autres à endiguer le chômage ? Pourquoi certains groupes sociaux -- les jeunes, les travailleurs âgés, les travailleurs peu qualifiés -- ont-ils, dans de nombreux pays, tant de mal à trouver et à conserver un emploi qui les satisfasse pleinement ? La progression des emplois temporaires ou à temps partiel est-elle un bien ou un mal ? Cet ouvrage examine ces questions à la lumière de l'expérience acquise par les pays qui appliquent la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi. Il acccorde une place particulière aux groupes défavorisés qui sont aux marges du marché du travail et identifie les mesures requises pour mieux les intégrer à l'activité productive.