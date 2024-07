Annales statistiques de transport

Cette publication annuelle présente les principales données statistiques du secteur des transports dans les pays membres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT). Pour la première fois, le lecteur trouvera des données sur la République tchèque, la République slovaque et la Moldova. Les Républiques tchèque et slovaque sont devenues membres de la CEMT en 1993, alors que la Moldova n'a rejoint la CEMT qu'en 1994. Les tableaux présentés portent sur les investissements du secteur, l'infrastructure, le matériel, le personnel employé, les trafics et la consommation énergétique des différents modes de transport.