Société civile et efficacité de l'aide

Dans le Programme d’action d’Accra (2008), les donneurs et les gouvernements des pays en développement se sont engagés à approfondir leur engagement avec les organisations de la société civile (OSC). L’amélioration de l’aide au développement requiert qu’on fasse plus largement connaître le Programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide et qu’on reconnaisse le rôle que jouent les OSC tant en leur qualité d’acteurs du développement que comme donneurs ou bénéficiaires de l’aide et partenaires. Cet ouvrage contient d’abondantes informations sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la société civile et à l’efficacité de l’aide qui se sont dégagées du Forum de haut niveau d’Accra et de ses travaux préparatoires. Ces recommandations s’adressent à une large communauté, notamment aux gouvernements des pays en développement, aux donneurs et aux OSC des pays en développement et des pays développés.