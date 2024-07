L'efficacité de l'aide dans le secteur de la santé

L’aide joue un rôle important pour réduire la pauvreté et l'inégalité, stimuler la croissance, renforcer les capacités, promouvoir le développement humain et accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. L'efficacité de l'aide est cruciale pour maximiser son impact et pour parvenir à un développement durable à long terme.

Au cours des 20 dernières années, l’aide apportée au secteur de la santé a considérablement augmenté en passant de 5 milliards de dollars en 1990 à 21,8 milliards de dollars en 2007. Composée d’un nombre croissant et varié d’acteurs, l’aide au secteur de la santé fait face à des défis complexes en termes de gouvernance et de gestion : par exemple, les efforts d’investissement des donateurs sont fragmentés et se chevauchent par inadvertance, tandis que les partenaires ne sont pas en mesure d’en assumer l’entière responsabilité ni le leadership. En analysant ces défis et en prenant pour référence les principes énoncés dans la Déclaration de Paris (2005) et le Programme d’action d’Accra (PAA) (2008), ce rapport fournit des recommandations et expose les leçons à tirer pour le secteur de la santé et les nombreux défis en matière d’efficacité de l’aide. Ainsi, la santé fait office de secteur ‘témoin’ afin d’aider à évaluer les risques et avantages de la grande diversité d’acteurs, et de promouvoir la coordination et la cohérence entre les programmes de développement.

Ce rapport est le résultat de la coopération entre le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide, un forum international et ouvert qui a pour but d’améliorer l’acheminement de l’aide à travers son équipe spéciale sur la Santé en tant que ‘secteur témoin’, et l'Organisation mondiale du commerce.