Environ 125 000 personnes meurent chaque année sur les routes des pays de l’OCDE. En d’autres termes, toutes les quatre minutes une personne est tuée dans un accident de la circulation. La véritable tragédie est que ces accidents ainsi que les décès et blessures qui en résultent pourraient, dans une large mesure, être évités.

Les arguments en faveur de l’investissement pour la sécurité routière ne sont pas uniquement de nature émotionnelle. Les accidents de la route ont un coût économique important qui peut représenter, dans certains pays, jusqu’à 4% du PIB. Dans les pays de l’OCDE, le nombre de tués sur les routes pourrait être diminué de moitié si tous les gouvernements s'engageaient pleinement à améliorer la sécurité routière en mettant en œuvre les meilleures pratiques et en les faisant respecter.

Le rapport identifie et évalue les meilleures pratiques parmi les programmes de sécurité routière des pays de l’OCDE. L’accent est mis sur les programmes pour lesquels une évaluation a été conduite. En outre, afin de faciliter le développement de politiques de sécurité routière efficaces dans les pays Membres, le rapport identifie les critères sous-jacents qui influencent la réussite ou l’échec de ces « meilleures pratiques ».