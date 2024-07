Ce rapport examine comment les modifications du fonctionnement des secteurs alimentaires et agricoles à travers le monde peuvent contribuer à réduire la faim et à atteindre la sécurité alimentaire mondiale. Le défi est de grande ampleur et multidimensionnel. Tandis que la production alimentaire répondra aux demandes d'une population mondiale croissante et plus aisée, des politiques gouvernementales efficaces peuvent stimuler la productivité et contenir la pression à la hausse sur les prix des denrées alimentaires. Elles peuvent également aider à faire en sorte que les ressources en terre et en eau soient utilisées de manière plus durable, et à ce que les agriculteurs aient la capactité de gérer les risques et de s'adapter au changement climatique. Les échanges auront un rôle important à jouer pour garantir une utilisation efficace et durable des ressources, et pour distribuer les excédents de denrées alimentaires aux régions déficitaires. Parallèlement, des réformes multilatérales sont nécessaires pour garantir un système mondial des échanges plus efficace et plus juste qu'auparavant.

Environ deux tiers de la population pauvre mondiale vit dans des régions rurales , où l'agriculture est la principale activité économique. Ce rapport examine comment les politiques gouvernementales peuvent augmenter les revenus des familles agricoles et rurales, et ainsi améliorer l'accès aux denrées alimentaires de la population pauvre. Bien que la croissance des revenus soit essentielle à la sécurité alimentaire à long terme, elle n'est pas suffisante. Des politiques complémentaires, comme l'amélioration de la santé et de l'assainissement, sont requises pour garantir une meilleure alimentation de la population. Il faut donc prendre des mesures à de nombreux niveaux. Ce rapport a pour objectif d'aider les responsables politiques à établir des priorités au niveau mondial, régional et national.