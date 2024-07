Se nourrir demain

Le secteur agro-alimentaire des pays de l'OCDE se dirige vers une période de turbulence et de transition. D'ici vingt ans, la physionomie des marchés alimentaires dans l'OCDE aura radicalement changé sous l'effet de la demande croissante dans les pays en développement, de la réduction des barrières au commerce et à l'investissemnt, et de la diversification rapide des goûts et des préférences des consommateurs. Doit-on craindre des pénuries alimentaires ? Comment réagiront les prix ? Quels changements attendre en matière de transformation alimentaire et de commerce de détail ? Y aura-t-il davantage de coopération entre les différents acteurs de l'industrie agro-alimentaire, davantage de concentration, davantage de concurrence ? Pour mieux saisir ces défis, ce rapport explore les perspectives du secteur agro-alimentaire à l'horizon 2010-2020 et examine l'ensemble de nouvelles questions de fond qui attendent gouvernements, industriels, exploitants agricoles et consommateurs.