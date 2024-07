Revue économique de l'OCDE, Volume 2003 Numéro 1

Table des matières

L'influence des politiques sur les échanges et l’investissement direct étranger

Les politiques gouvernementales peuvent‑elles expliquer les profils des échanges et de l’investissement direct étranger dans la zone de l’OCDE ? Dans quelle mesure les nouveaux efforts déployés pour abaisser les barrières frontalières au commerce et à l’investissement et réformer les marchés des produits et du travail affecteront‑elles l’intégration économique dans les pays de l’OCDE ?

Mesure des restrictions visant les investissements directs de l’étranger dans les pays de l’OCDE

Sur la base d’informations détaillées, des indicateurs synthétiques permettant de mesurer les restrictions des entrées d’investissements directs étrangers sont élaborés et utilisés pour comparer les orientations des politiques suivant les pays, d’un secteur à l’autre et dans le temps.

La baisse des taux d’épargne privée durant les années 90 dans les pays de l’OCDE : la contribution des déterminants autres que la richesse

A en juger par une analyse empirique des déterminants de l’épargne privée, il ne semble guère que les consommateurs aient réagi au boom non soutenable du marché boursier avec l’ampleur prédite par les estimations classiques des effets de richesse.

Relations budgétaires entre l’état et les collectivités territoriales

Cet article décrit les principaux défis posés par le fédéralisme budgétaire et approches pour y remédier.

Consolidations tarifaires, protection inutilisée et libéralisation des échanges agricoles

Les analystes doivent prendre en compte à la fois les tarifs douaniers consolidés et les tarifs appliqués lorsqu’ils étudient la libéralisation des échanges.