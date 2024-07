Réussir la réforme des entreprises en Chine

PROGRES ET ENJEUX FUTURS La réforme des entreprises en Chine est un enjeu majeur pour la réussite de la transformation du pays en une économie de marché, transformation qui est en cours depuis 1978. Cette réforme revêt aujourd’hui un caractère d’urgence étant donné, d’une part, les sérieux problèmes financiers que connaissent actuellement de nombreuses entreprises chinoises et, d’autre part, la perspective de l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce. Elle concerne les entreprises d’Etat aussi bien que les autres entreprises et recouvre un large éventail de mesures spécifiques destinées à accroître les performances financières, améliorer les comportements et mettre en place les institutions et les infrastructures complémentaires indispensables à une économie moderne fondée sur l’entreprise.

Cet ouvrage décrit les principales réformes mises en oeuvre dans chacun de ces domaines, les progrès accomplis, les problèmes rencontrés et les défis qu’il va falloir relever. Il en ressort globalement que la réforme des entreprises se situe aujourd’hui à un stade critique. Des progrès importants sont réalisés, mais il reste encore beaucoup plus à faire et un développement rapide est nécessaire dans plusieurs domaines clés si l’on veut que l’ensemble du processus de réforme maintienne son élan et que le potentiel de croissance de la Chine se réalise.

Questions examinées : la situation actuelle des entreprises chinoises ; la restructuration économique et la réorganisation des entreprises d’Etat ; la mise en place de mécanismes efficaces de gouvernement d’entreprise ; le rôle du système financier ; l’élaboration de programmes de sécurité sociale.