Il ressort du rapport de l'OCDE sur la Gouvernance en Chine que l'économie chinoise témoigne certes d'une dynamique impressionnante depuis qu'elle fait intervenir de plus en plus le libre jeu des mécanismes du marché. Cet ouvrage examine les enjeux que la Chine rencontre en matière de gouvernance, notamment l'organisation des services publics, la gestion des actifs du Trésor, la gestion réglementaire, l'administration en ligne, la fiscalité et les dépenses publiques, la lutte contre la corruption, la mise à la disposition de renseignements fiables. Il est aussi question de secteurs définis où l'insuffisance des réformes en matière de gouvernance a un effet sur les grandes orientations, à savoir le secteur financier, l'agriculture, la protection de l'environnement, le marché du travail et la protection sociale, l'éducation et la concurrence.