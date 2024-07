Cet ouvrage présente une synthèse des conclusions et des recommandations de La Chine dans l’économie mondiale : les enjeux de politique économique intérieure. Après plus de deux décennies de réforme de ses marchés et de libéralisation des échanges et de l’investissement, la Chine aborde, en entrant à l’Organisation mondiale du commerce, une nouvelle étape de son intégration dans l’économie mondiale. La Chine dans l’économie mondiale se fonde sur l’expérience acquise par les pays Membres de l’OCDE au cours des 50 dernières années et sur les importants travaux menés par l’OCDE en coopération avec les économies non membres du monde entier. On trouvera dans cette synthèse un panorama des multiples enjeux de la politique économique intérieure chinoise ainsi qu’une série de recommandations spécifiques. Liste des thèmes : La politique agricole et ses perspectives L’industrie en milieu rural Les répercussions sur l’économie rurale Le panorama des perspectives industrielles Les priorités de réorganisation et de restructuration de l’industrie Les défis technologiques de l’industrie Les défis du secteur bancaire Le développement du secteur de l’assurance Les perspectives du secteur de la distribution La politique de l’investissement direct étranger et ses perspectives La réforme réglementaire du point de vue de l’OCDE Le rôle de la politique et de la législation en matière de concurrence L’élaboration d’un système de gouvernance efficace pour les entreprises Le développement du système financier et de la réglementation financière Les priorités du développement des marchés de capitaux Le marché du travail et le système de prestations sociales Les priorités environnementales pour un développement durable Le système fiscal et les priorités de réforme La gestion des budgets publics Les relations fiscales entre l’administration centrale et les collectivités locales La politique du développement régional et ses perspectives Les priorités de la politique macro-économique Annexe 1 : Résumé des engagements de la Chine vis-à-vis de l’OMC Annexe 2 : Résumé des études de l’incidence de l’accession de la Chine à l’OMC sur l’économie chinoise Cette étude s'inscrit dans le cadre des relations de coopération que l'OCDE entretient avec les économies non membres de diverses régions du monde.