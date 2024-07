Le tourisme et l'économie créative

Alors que l'importance de l'économie créative continue de croître, de fortes synergies entre le tourisme et les industries créatives émergent offrant ainsi un potentiel considérable pour amplifier la demande touristique et développer de nouveaux produits, expériences et marchés. Ces nouveaux liens entrainent le passage d’un modèle classique de tourisme culturel vers de nouveaux modèles de tourisme créatif basés sur la culture immatérielle et la création contemporaine. Ce rapport fait des proposition pour l'élaboration de politiques efficaces dans ce domaine, en s’appuyant sur la relation de plus en plus forte entre tourisme et secteurs créatifs. A partir d’études de cas récentes, il étudie également comment renforcer et valoriser ces liens pour générer davantage de valeur ajoutée. Des politiques actives sont nécessaires pour que les pays, les régions et les villes bénéficient au maximum des synergies entre tourisme et créativité. Les principales questions politiques sont analysées.