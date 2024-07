Cette publication contient l’ensemble des communications qui ont été présentées lors de l’atelier sur le transport par voies navigables qui s’est tenu à Paris les 22 et 23 septembre 2005. Cet atelier intitulé « Renforcer le transport par voies navigables : Aller de l’avant par la coopération paneuropéenne » avait pour objectif de préparer la Conférence ministérielle prévue à Bucarest en septembre 2006 en identifiant les progrès accomplis depuis la Conférence paneuropéenne sur le transport par voies navigables de Rotterdam en 2001. Les communications reproduites traitent notamment du développement du marché des voies navigables dans un contexte paneuropéen, des conditions de concurrence, du développement des infrastructures et de l’environnement. Une synthèse des débats de l’Atelier ainsi que les conclusions de celui-ci sont également reproduites dans cette publication. L’atelier a été organisé conjointement par la CEMT, la CEE-ONU, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et la Commission du Danube.