Réforme des politiques agricoles et commerciales

S’il ne fait aucun doute qu’une réforme généralisée des politiques agricoles améliorerait le bien-être économique mondial, elle ne manquerait par ailleurs pas de produire une situation complexe : certains pays seraient avantagés et d’autres lésés. À l’aide d’analyses menées aux niveaux mondial, national et à l’échelle des ménages, cette étude examine certains de ces effets redistributifs. Elle dresse un panorama des différents effets que peuvent avoir les politiques selon les pays, mais aussi selon les secteurs et les catégories de ménages à l’intérieur d’un même pays. Cet ouvrage présente des résumés d'études de cas pour le Brésil, les États-Unis, l'Italie, le Malawi et Mexico.