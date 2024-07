Programme de modernisation des établissements d'enseignement secondaire au Portugal

L’objectif du Programme de modernisation des établissements d’enseignement secondaire, mis en oeuvre au Portugal par Parque Escolar, EPE, est fondé sur la recherche de la qualité et fait de l’éducation portugaise une référence internationale potentielle. Cet article présente les stratégies adoptées pour réorganiser les espaces scolaires. Il décrit le modèle conceptuel et souligne les solutions proposées pour les bibliothèques, les espaces réservés à l’enseignement des sciences et les unités muséologiques.