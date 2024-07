Études économiques de l’OCDE : Portugal 2023 (version abrégée)

L’économie portugaise a fortement rebondi après la crise liée au COVID 19. Bien que le niveau élevé de l’inflation et la faiblesse de la conjoncture économique mondiale aient ralenti la croissance en 2022, de nouvelles mesures de soutien budgétaire ont contribué à en amortir les effets. La dette publique exprimée en pourcentage du PIB est tombée en deçà de son niveau de 2019, mais le vieillissement rapide de la population et l’importance des besoins d’investissement sont des sources de tensions budgétaires de plus en plus grandes. La croissance potentielle et les gains de productivité ont diminué, et on a vu apparaître des pénuries de compétences. Pour asseoir une reprise durable, il est indispensable de mettre en œuvre l’ambitieux Plan pour la reprise et la résilience et d’assurer la viabilité des finances publiques en augmentant l’efficience des dépenses et en renforçant le cadre budgétaire. Rationaliser les procédures administratives complexes dans le cadre des efforts de transformation numérique du secteur public et revoir la réglementation des services professionnels et du commerce de détail peuvent améliorer la productivité. Par ailleurs, les investissements dans la transition écologique devraient se poursuivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience face au changement climatique, conformément à l’objectif de neutralité carbone du Portugal. Dans le même temps, alors que l’espérance de vie est élevée, le secteur de la santé se caractérise par des pénuries de main-d’œuvre, un sous-investissement et des listes d’attente très longues. La mise en place d’un système plus intégré de soins primaires, de soins de proximité et de soins hospitaliers pourrait accroître la qualité des soins et permettre une optimisation des ressources. Une réforme des soins primaires contribuerait également à améliorer l’accès aux soins des ménages à faible revenu et à limiter les hospitalisations évitables.

CHAPITRE THÉMATIQUE : AMÉLIORER LES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE SANTÉ