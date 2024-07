Études économiques de l'OCDE : Portugal 2017 (version abrégée)

L'économie se redresse et se rééquilibre peu à peu. Le Portugal s'est engagé en 2011 dans un ambitieux programme de réformes structurelles. Ces réformes concernent un large éventail de domaines de l'action publique, les marchés de produits, les marchés du travail, la fiscalité, la réglementation et le secteur public. Elles ont servi de socle à la reprise progressive de l'économie portugaise, qui a bénéficié en outre d'une politique monétaire extrêmement accommodante et de la faiblesse des prix du pétrole.