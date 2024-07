Études économiques de l’OCDE : Portugal 2021 (version abrégée)

Comme dans la plupart des pays de l'OCDE, la pandémie a déclenché une profonde récession au Portugal et mis une pression énorme sur le système de santé. La réponse politique a permis de surmonter le choc et la reprise s'accélère, soutenue par les progrès de la vaccination. Cependant, la crise laissera certainement des marques, avec une augmentation de la pauvreté et des inégalités. Pour garantir une reprise inclusive, il faudra renforcer les politiques de santé et du marché du travail. L'action politique doit également traiter de nouveaux risques financiers et budgétaires. Une mise en œuvre rapide et efficace du Plan National pour la Reprise et la Résilience aidera à relever ces défis et à assurer une relance durable. L’adoption plus large des technologies numériques – grâce à de meilleures infrastructures et au développement des compétences – peut stimuler la croissance à long terme. Doter la population de compétences numériques et fondamentales, tout en promouvant l'investissement et l'innovation dans les petites entreprises, sera crucial pour récolter les fruits de la transformation numérique, sans laisser personne de côté.

CHAPITRE THÉMATIQUE : TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE