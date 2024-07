Études économiques de l'OCDE : Portugal 2019 (version abrégée)

Le redressement de l'économie portugaise se poursuit, porté par les réformes structurelles antérieures et des conditions économiques mondiales plus favorables. L'activité économique est dans une large mesure alimentée par la vigueur des exportations depuis 2010, mais la demande intérieure croît maintenant elle aussi à un rythme soutenu. Après avoir reculé au cours des cinq années qui ont suivi la crise, l'emploi s'est redressé et le taux de chômage est tombé de 17 % à moins de 7 %. Au cours de la même période, la place occupée dans l'économie par certaines sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne, s'est sensiblement accrue.