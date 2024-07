Priorité aux citoyens

Les Études hors série sur la gestion publique sont des rapports spécialisés préparés pour les travaux du Comité de la gestion publique de l'OCDE. Ce rapport est consacré à l'étude des stratégies de réforme introduites au Portugal. Le succès, ou l'échec, des réformes dépend largement de la façon dont on traite les questions telles que "de quelle façon commencer ?", ou encore, "quelle démarche adopter ?". Le Portugal offre une expérience précieuse. Un mouvement de réforme y a été lancé il y a vingt ans pour moderniser le pays et son service public. Cette publication décrit ce mouvement qui a donné la priorité au service rendu au citoyen, souligne ses aspects innovateurs et présente à l'attention des responsables des autres pays les leçons intéressantes à tirer de cette expérience.