Réforme des rémunérations dans le secteur public

Les Études hors série sur la gestion publique se composent principalement de rapports spécialisés préparés pour les travaux du Comité de la gestion publique de l'OCDE. Quel est l'impact initial des réformes intervenues en matière de détermination des rémunérations dans le secteur public sur la dispersion des rémunérations des agents de l'État en Australie, en Suède et au Royaume-Uni ? A l'avenir, les modes de rémunération du secteur public s'orienteront probablement davantage vers une prise en compte de la performance individuelle ou collective, ce qui entraînera une dispersion accrue des rémunérations. Bien qu'ils soient encore dans la phase de mise en ÷uvre des réformes, les trois pays étudiés offrent une expérience intéressante en la matière. Ils révèlent l'importance d'analyser l'évolution de la dispersion des rémunérations au sein du secteur public, entre individus et entre groupes professionnels, mais aussi entre hommes et femmes, ainsi qu'entre secteurs public et privé.