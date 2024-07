Mieux sous-traiter les services publics

Les "Études hors série sur la gestion publique" sont des rapports spécialisés préparés pour les travaux du Comité de la gestion publique.

La sous-traitance est l'un des principaux mécanismes recourant au marché utilisés dans les pays Membres pour assurer une gestion plus efficace des services publics. Cette solution se développe dans pratiquement tous les pays Membres car il est de plus en plus manifeste qu'elle peut se traduire par des gains d'efficience tout en maintenant, voire en accroissant, la qualité des services.

Mais comment utiliser au mieux la sous-traitance ? Et quelles leçons peut-on tirer de l'épreuve des faits ? Ce rapport présente les Principes directeurs de l'OCDE pour une meilleure pratique en matière de sous-traitance des services publics ainsi que les études de cas complémentaires.