Pour une meilleure éducation financière

Première étude d’envergure à traiter de l’éducation financière au niveau international, ce rapport contribue au développement des compétences financières des consommateurs en fournissant aux responsables politiques des informations pouvant les aider à concevoir des programmes d’éducation financière efficaces et faciliter les échanges de vues et le partage d’expériences dans ce domaine. Il recense et analyse l’ensemble des enquêtes réalisées sur la culture financière dans les pays membres; il met l’accent sur les changements politiques, démographiques et économiques qui rendent l’éducation financière de plus en plus importante et décrit les différents types de programmes d’éducation financière existant dans les pays de l’OCDE. L'ouvrage évalue dans la mesure du possible leur efficacité, et présente des recommandations pour les responsables politiques dans le but d’ameliorer l’éducation et l’information financières.