Pour des politiques de l'emploi plus efficaces: la gestion locale

Face à la persistance du chômage et aux disparités croissantes, les politiques de l'emploi et de la formation doivent être réorganisées pour gagner en efficacité. Les gouvernements s'y emploient en associant de plus en plus souvent les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les secteurs privé et associatif à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.

La coordination des efforts déployés par ces acteurs, qui interviennent à des niveaux différents, constitue un défi de taille pour les gouvernements. Gérer localement l'emploi et la formation permet une plus grande flexibilité, et, partant, une meilleure utilisation de l'ensemble des ressources disponibles. Cette publication fait le point sur la décentralisation de la politique active du marché du travail dans les pays de l'OCDE et montre en quoi la gestion locale de l'emploi peut assurer la mise en oeuvre de politiques plus efficaces.