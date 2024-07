Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2000

L'augmentation du soutien à l'agriculture, apparente pour la première fois en 1998, s'est poursuivie en 1999, atteignant des niveaux jamais connus depuis le milieu des années 80.

L’édition 2000 des Politiques agricoles des pays de l’OCDE : Suivi et évaluation offre toutes les estimations, complètement mises à jour, du niveau et de la composition du soutien agricole ; elle contient aussi des descriptions et des évaluations des politiques agricoles et commerciales connexes mises en oeuvre dans les 29 pays de l'OCDE.