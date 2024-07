Plus que des T-shirts

Grâce au progrès technologique et aux nouvelles pratiques d’organisation, les producteurs des pays en développement participent de plus en plus aux échanges internationaux d’une large gamme de biens et de services. Pourtant, les entreprises des pays industriels décident souvent de l’ampleur de l’intégration et de la montée en gamme de ces producteurs dans les chaînes de valeur mondiales.