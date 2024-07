Perspectives économiques en Afrique 2005

Chaque année, les Perspectives économiques en Afrique passent en revue la situation récente et l’évolution probable à court terme de l’économie d’un échantillon de pays africains. Les données qui y sont présentées sont tirées d’études par pays s’articulant autour d’une grille d’analyse unique. Ce cadre commun comprend un exercice de prévisions portant sur l’année en cours et les deux années suivantes qui fait appel à un modèle macroéconomique simple, ainsi qu’une analyse du contexte politique et social. Il comporte également une synthèse comparative des perspectives des différents pays étudiés qui replace l’évolution des économies africaines dans le contexte économique mondial. Une annexe statistique vient compléter l’ouvrage.

Cette étude est le fruit d’une collaboration entre la Banque africaine de développement et le Centre de développement de l’OCDE. Le projet, mené avec le généreux concours de la Commission européenne, allie l’expertise acquise par l’Organisation, qui publie deux fois par an les Perspectives économiques de l’OCDE, et la connaissance des économies africaines qui est celle de la Banque africaine de développement.