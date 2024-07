Les Perspectives économiques en Afrique 2016 dressent l’état actuel du continent et livrent des prévisions économiques à deux ans. Ce rapport annuel examine la performance de l’Afrique dans des domaines essentiels : macroéconomie, flux financiers, commerce et intégration régionale, développement humain, ou encore gouvernance. Pour cette 15e édition, les Perspectives économiques en Afrique passent au crible la question de l’urbanisation et de la transformation structurelle en Afrique. Elles font des propositions concrètes pour promouvoir des villes durables.

Des notes pays offrent une synthèse des tendances récentes de l'économie, des prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2016 et 2017, et des principaux défis rencontrés dans chacun des 54 pays africains. Une annexe statistique permet de comparer les variables économiques, sociales et politiques propres à chaque pays.