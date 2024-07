Les Perspectives économiques en Afrique 2015 analysent le rôle croissant de l'Afrique dans l'économie mondiale et donnent des perspectives à deux ans pour le continent dans des domaines cruciaux : principaux aggrégats macroéconomiques, flux financiers, commerce et intégration régionale, développement humain et gouvernance. Cette 14e édition analyse les défis que doit relever le continent en matière de développement régional et d'inclusion spatiale. Une section regroupant 54 notes d'une page --une pour chacun des pays africains couverts-- résume les tendances récentes de l'économie, les prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2015 et 2016, et met en évidence les principaux défis rencontrés par les décideurs économiques. Une annexe statistique permet de comparer les variables économiques, sociales et politiques propres à chaque pays.