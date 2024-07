Perspectives de l'OCDE sur les PME 2000

Les petites et moyennes entreprises (PME) suscitent un intérêt croissant, car leur rôle économique et leur contribution à la croissance sont désormais reconnus. Dans la plupart des pays de l'OCDE, plus de 95 pour cent des entreprises sont des PME. Ces dernières représentent une part substantielle du PIB et génèrent plus de la moitié des emplois dans le secteur privé. La plupart des gouvernements mettent en œuvre toute une panoplie de programmes en faveur des PME afin d'atténuer leurs difficultés dans des domaines tels que le financement, les technologies et l'innovation, le management et les exportations. Ce premier rapport biennal examine l'évolution des politiques en faveur des PME dans 27 pays de l'OCDE et fournit une évaluation des meilleurs programmes et politiques. Les Perspectives 2000 de l'OCDE sur les PME présentent aussi les conclusions de travaux menés récemment à l'OCDE sur des thèmes tels que les PME à forte croissance, le financement des entreprises dirigées par des femmes, la réforme réglementaire et les PME, ou encore le commerce électronique et les PME. On y trouvera également des comparaisons internationales portant sur les principaux indicateurs et les principales tendances concernant les PME dans les pays de l'OCDE - production et emploi - ainsi que des statistiques sur le rôle des PME dans les gains et les pertes d'emplois et sur la démographie des entreprises.