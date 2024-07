Perspectives de l'OCDE sur les PME 2002

Dans les économies de l’OCDE, les petites et moyennes entreprises (PME) continuent d’apporter une contribution cruciale à l’amélioration des performances économiques, en particulier dans le contexte du ralentissement de la croissance observé depuis quelque temps. Dans la plupart des pays de l’OCDE, plus de 95 % des entreprises sont des PME, lesquelles génèrent plus de la moitié des emplois dans le secteur privé. Les pouvoirs publics mettent en oeuvre toute une panoplie de mesures et de programmes destinés à promouvoir l'entreprenariat et le développement des PME. Ces dispositifs visent généralement à aplanir les difficultés auxquelles se heurtent les PME dans les domaines du financement, de la technologie et de l’innovation, du commerce électronique, de la gestion et de l’internationalisation.

Ce deuxième rapport biennal examine l’évolution des politiques à l’égard des PME dans 28 pays de l’OCDE et présente les conclusions des travaux menés récemment à l’OCDE sur des thèmes tels que la démographie des entreprises, la fiscalité, les PME et l’entreprenariat, les PME et la gestion de l’environnement, ou encore les répercussions de la restructuration industrielle qui s’opère à l’échelle mondiale sur les PME. Cette publication permet également de comparer les indicateurs-clés relatifs aux PME ainsi que les tendances observées dans les pays de l’OCDE.